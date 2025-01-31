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Туризм

Туристов предупредили о повышенной вулканической активности в Греции

Туристов предупредили о повышенной вулканической активности в Греции , фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 02:40 Фото: pixabay
На популярном туристическом острове Санторини в Греции зафиксирована повышенная вулканическая активность. Это побудило министра гражданской защиты страны созвать совещание со службами реагирования на стихийные бедствия, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, Министерство по климатическому кризису и гражданской обороне сообщило, что датчики мониторинга зафиксировали "умеренную сейсмо-вулканическую активность" в кальдере Санторини. Подобная активность была зафиксирована в этом районе в 2011 году. Тогда она длилась 14 месяцев и закончилась, не вызвав никаких проблем.

"По словам ученых, на основании имеющихся в настоящее время данных поводов для особого беспокойства нет", – добавили в ведомстве.

Остров Санторини, имеющий форму полумесяца, является одним из самых популярных туристических направлений Греции, привлекая туристов со всего мира своими побеленными домами и церквями с голубыми куполами, прилепившимися к краю скалы затопленной кальдеры.

Это также было место одного из крупнейших вулканических извержений в истории человечества, которое произошло в бронзовом веке около 1620 г. до н. э. Тогда и произошло уничтожение большей части острова, которое придало Санторини его нынешний облик.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 28 января 2025 года на расширенном заседании правительства, назвал еще одну задачу, которая требует безотлагательного решения. Она касается туризма в Казахстане.

Аксинья Титова
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