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Законодательство РК
17:25 05.04.2022

На 72,6 млн тенге оштрафовали казино в Капшагае за подпольные игровые автоматы

подпольные автоматы в казино Капшагая Фото: pixabay
Сотрудники Департамента государственных доходов по Алматинской области в ходе рейдов обнаружили в одном из капшагайских казино 50 подпольно функционировавших игровых автоматов, сообщает Zakon.kz.
Игровые автоматы без регистрации в органах государственных доходов функционировали на протяжении четырех месяцев. Сумма неуплаченного налога за указанный период по 50 игровым автоматам составила 36,3 млн тенге.ДГД Алматинской области

В отношении казино возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 275 КоАП РК, по итогам рассмотрения которого наложен штраф в размере 200% от суммы сокрытых налогов, что составило 72,6 млн тенге.

Как отметили в департаменте, в настоящее время все игровые автоматы поставлены на регистрационный учет и ежемесячное поступление в бюджет от деятельности данного казино по всем зарегистрированным объектам обложения составит 182,5 млн тенге.

Лариса Черненко
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