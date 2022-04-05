На 72,6 млн тенге оштрафовали казино в Капшагае за подпольные игровые автоматы

Игровые автоматы без регистрации в органах государственных доходов функционировали на протяжении четырех месяцев. Сумма неуплаченного налога за указанный период по 50 игровым автоматам составила 36,3 млн тенге. ДГД Алматинской области

В отношении казино возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 275 КоАП РК, по итогам рассмотрения которого наложен штраф в размере 200% от суммы сокрытых налогов, что составило 72,6 млн тенге.

Как отметили в департаменте, в настоящее время все игровые автоматы поставлены на регистрационный учет и ежемесячное поступление в бюджет от деятельности данного казино по всем зарегистрированным объектам обложения составит 182,5 млн тенге.