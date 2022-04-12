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15:42 12.04.2022

Винокуров подвел итоги начала сезона в Astana Qazaqstan Team

Велоспорт Итоги ЧА Фото: Instagram/alexandrvinokurov
В мировом велотуре уже прошло три месяца с начала сезона. Своими успехами пока особо не блещет казахстанская велогруппа Astana Qazaqstan Team, которая минимум на месяц из-за травмы потеряла своего лидера Алексея Луценко, сообщает Zakon.kz.

Корреспондент Zakon.kz вышел на связь с легендарным казахстанским велогонщиком Александром Винокуровым, который ныне является вице-президентом федерации велоспорта РК и генеральным менеджером Astana Qazaqstan Team. Александр Винокуров ответил на важные вопросы, которые касаются казахстанского велоспорта.

— Александр подведите итоги прошедшего Чемпионата Азии по велоспорту, где вы сами были. Выполнены ли все задачи на этих стартах?

— Мы довольны этими соревнованиями, после 2014 года для нас это был самый успешный чемпионат Азии. Некоторое время из-за COVID-19 не участвовали. А так, семь золотых, восемь серебряных и пять бронзовых наград - это крутой результат. Мужчины, женщины, юниоры выступили на должном уровне. Над некоторыми пробелами надо поработать к следующему первенству. По отдельным дисциплинам показали хорошее время, хочу поблагодарить личных тренеров.

Велоспорт ЧА Победа

Фото: Instagram/alexandrvinokurov

Две недели назад получил травму лидер сборной и команды Алексей Луценко. Каково его нынешнее состояние? Когда ждать его возвращения на гонки?

— Он хорошо начал сезон, продолжил готовиться к весенним классикам. Потом упал на одной из тренировок — перелом ключицы в двух местах, сделали операцию в Бельгии.

Как говорят врачи, восстановление пройдет три недели. Возвращение на пиковую форму займет еще месяц. Лично разговаривал с Алексеем. Он настроен вернуться поскорее в строй. К сожалению, пропускаем весенние классики, скорее всего и «Джиро» тоже. Позже будем готовиться ко второй части сезона — это «Тур Швейцарии», с прицелом на «Тур де Франс» и Азиатские игры.

Велоспорт Состояние Луценко

Фото: Instagram/alexandrvinokurov

—  Прошло уже три месяца с начала сезона, мировой велотур в самом разгаре, но Astana Qazaqstan Team пока большими победами и результатами не отметилась. Как прокомментируете эту ситуацию?

— Не могу не согласиться с вами, так оно и есть. Начало сезона нам не удалось, большинство гонщиков переболели коронавирусом и другими сопутствующими болезнями. Многие из них с трудом перенесли COVID-19: кто в легкой форме, кто в тяжелой. Наши врачи перестраховываются, пока не дают разрешения некоторым гонщикам выходить на старт.

На днях к команде должен присоединиться Мигель Анхель Лопес вместе с Винченцо Нибали. Мы надеемся, что невзгоды уйдут вначале сезона и мы начнем радовать казахстанских болельщиков велоспорта. Это профессиональный спорт —без травм и болезней никак, но мы обязательно постараемся вас порадовать.

Велоспорт Сыновья Карьера

Фото: Instagram/alexandrvinokurov

Один из ваших сыновей стал третьим на азиатском первенстве. Помимо этого, они уже вышли на гонки мирового тура с грандами велоспорта. Довольны ли вы ходом развития карьеры ваших сыновей?

— Начну с того, что нам в этом году удалось создать андеровскую континентальную команду. Это хорошая ступенька для перехода в профессиональный велоспорт. У нас — 12 велогонщиков, из них половина казахстанцы. Николя и Александр впервые приняли участие в Туре Омана. Николя впервые участвовал в азиатском первенстве, где завоевал бронзу. Я считаю, что для первого старта — это успешный результат. На этой дистанции он был самым молодым участником. Алекс тоже неплохо выступает, готовится к молодежной версии «Джиро» в июне. Самое главное здесь хочу сказать: мы можем развивать нашу молодежь при взрослой команде.

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