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17:42 05.04.2022

Когда в Алматы завершится отопительный сезон

алматы, отопление, завершение, дата, 5 апреля, акимат Фото: pixabay
Отопительный сезон в Алматы завершится 5 апреля. Об этом сообщили в акимате мегаполиса, передает Zakon.kz.
Акиматом города Алматы принято решение завершить отопительный сезон 2021-2022 годов 5 апреля.Пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве объяснили, почему принято такое решение.

В связи с установившейся в Алматы среднесуточной температурой воздуха +8°C и выше, зафиксированной гидрометеорологической службой в течение пяти календарных дней, и принимая во внимание долгосрочный прогноз погоды.Пресс-служба акимата Алматы
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