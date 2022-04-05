17:42 05.04.2022
Когда в Алматы завершится отопительный сезон
Фото: pixabay
Отопительный сезон в Алматы завершится 5 апреля. Об этом сообщили в акимате мегаполиса, передает Zakon.kz.
Акиматом города Алматы принято решение завершить отопительный сезон 2021-2022 годов 5 апреля.Пресс-служба акимата Алматы
В ведомстве объяснили, почему принято такое решение.
В связи с установившейся в Алматы среднесуточной температурой воздуха +8°C и выше, зафиксированной гидрометеорологической службой в течение пяти календарных дней, и принимая во внимание долгосрочный прогноз погоды.Пресс-служба акимата Алматы