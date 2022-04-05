18:06 05.04.2022
За незаконную вырубку деревьев накажут жительницу Алматинской области
Фото: pixabay
В уголовном правонарушении, которое было совершено в Коксуском районе, подозревается 60-летняя жительница станции Коксу. Разбирательство началось после публикации видеоролика с вырубкой деревьев, передает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, доказательством для возбуждения уголовного производства в отношении женщины послужило видео, снятое сельчанином.
На кадрах видно, как группа мужчин совершает вырубку и вывоз деревьев в одной из лесополос близ станции Коксу. Автор ролика утверждает, что лес, якобы, вывозят по поручению местного акима. Однако, как выяснили местные полицейские, порубка деревьев с их последующим вывозом была организована 60-летней женщиной, проживающей в этом же населенном пункте. Пресс-служба ДП Алматинской области
Отмечается, что рабочие успели вырубить 18 тополей. Устанавливается причиненный государству ущерб.
Уголовное расследование по данному факту проводится согласно ст. 340 УК РК «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников». В качестве подозреваемого в материалах дела выступает жительница указанного населенного пункта. В рамках расследования назначены экспертизы для определения объема нанесенного ущерба.Начальник полиции Коксуского района Рустем Меркулов