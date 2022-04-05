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18:15 05.04.2022

Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

Самый богатый Фото: pixabay
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск впервые в истории возглавил рейтинг богатейших людей мира, сообщает Zakon.kz.

Американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг богатейших людей мира. В 2022 году у этого списка появился новый лидер. Первую строчку занял 50-летний Илон Маск.

По данным Forbes, к настоящему моменту состояние Маска оценивается в $219 млрд. Сообщается, что состояние Маска выросло за год на 45%. Основные активы Маска — акции Tesla и SpaceX. Бизнесмену принадлежит 17 % и 44 % всех акций компаний соответственно.

Предприниматель сместил с пьедестала основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса, сохранявшего титул самого состоятельного человека в течение четырех лет. Его состояние оценивается в $171 млрд.

В тройку лидеров помимо Маска и Безоса, вошел Бернар Арно - президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Ему авторы исследования приписывают сумму в $158 млрд.

Основатель Microsoft Билл Гейтс занимает четвертое место с 129 миллиардами долларов. За ним в рейтинге Forbes следует глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (118 миллиардов).

Среди стран-лидеров по числу миллиардеров пальму первенства продолжают удерживать США (735 человек). На втором месте – Китай (607 человек).

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