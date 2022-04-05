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Законодательство РК
18:51 05.04.2022

Президент поручил министру энергетики разобраться с участившимися авариями

Президент поручил разобраться с участившимися авариями Фото: akorda.kz
Глава государства принял министра энергетики Болата Акчулакова, сообщает Zakon.kz.

Президент заслушал отчет об основных показателях развития топливно-энергетического комплекса страны и мерах, принятых в связи со сложившейся ситуацией на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), передает Акорда.

Министр доложил президенту о ходе доработки комплексного плана развития газовой отрасли. Данный план предусматривает совершенствование ценообразования на сжиженный газ с учетом сдерживания цен для социально незащищенных слоев населения, увеличение ресурсной базы, дальнейшую газификацию регионов, модернизацию и расширение газотранспортной системы Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев поручил министру энергетики разобраться с участившимися авариями на теплоэнергетических объектах в стране, в частности, с ситуацией на петропавловской ТЭЦ-2.

Константин Вноровский
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