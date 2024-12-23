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События

Президент дал поручение по строительству АЭС министру энергетики

Токаев принял Саткалиева, АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 15:33 Фото: akorda.kz
23 декабря глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент заслушал отчет об основных итогах работы и планах по развитию топливно-энергетического комплекса в Казахстане, а также о реализации крупных нефтегазовых и энергетических проектов.

"Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе отопительного сезона и работе крупных объектов тепло- и энергообеспечения. Глава государства поручил держать на особом контроле вопросы прохождения отопительного сезона и реализации проектов по модернизации энергетической инфраструктуры", – сообщили в Акорде.

Кроме того, президент отметил важность ускорения реализации проекта по строительству атомной электростанции в Казахстане.

6 октября 2024 года в Казахстане прошел референдум по вопросу строительства АЭС. Более 5,5 млн казахстанцев проголосовали "за". Кто будет строить АЭС в РК, еще неизвестно. Как рассказал по этому вопросу заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, проект, вероятно, будет осуществляться консорциумом. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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