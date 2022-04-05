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20:04 05.04.2022

Дмитрий Попко с победы начал турнир в Португалии

Победа, турнир в Португалии Фото: ktf.kz
Третья ракетка Казахстана Дмитрий Попко сумел пройти во второй круг одиночного разряда на кортах португальского Ойэраша, где он выступает на местном Челленджере с призовым фондом более 45 тыс. евро, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский теннисист на старте соревнований с трудом обыграл представителя Чехии Далибора Свричны – 6:4, 3:6, 6:4. Теперь Попко за выход в четвертьфинал сразится с венгром Джомбором Пирошом.

К сожалению, сетку одиночного разряда этих состязаний покидают двое казахстанцев – Денис Евсеев и Тимофей Скатов. Алматинец не смог одолеть венгерского спортсмена Фабиана Марозжана – 2:6, 3:6. А североказахстанец Скатов в двух тяжелых партиях уступил многоопытному чеху Лукашу Росолу – 6:7, 6:7.

Не повезло также Александру Недовесову, который попробовал свои силы в квалификационном раунде крупного грунтового турнира в Марокко. В полуфинале отбора он проиграл знаменитому испанцу Фернандо Вердаско – 4:6, 2:6.

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Куандык Шынасилов
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