Трудно вспоминать – Бритни Спирс рассказала, что пишет мемуары

USA Today приводит слова певицы о том, что настало время рассказать всю правду о том, что с ней происходило в последние годы и как складывались ее отношения с родственниками и бывшими бойфрендами.

Певица считает, что работа над этим проектом действует как «терапия» и имеет «исцеляющую» силу. Но в то же время признала, что ей с трудом даются воспоминания о прошлом.

Трудно вспоминать прошлые события в моей жизни… Я никогда не могла открыто выражаться. Я представляю, что это звучит по-детски, но я была очень молода, когда произошли те события. Бритни Спирс

В 2007 году популярная американская исполнительница, обладательница «Грэмми» Бритни Спирс пережила несколько нервных срывов, тяжелый развод и была лишена родительских прав. А год спустя девушка оказалась в психиатрической клинике. Черная полоса в жизни певицы растянулась на долгих 13 лет.

Бритни обвинила сестру и семью в том, что они разрушили ее жизнь и лгали о ее психическом состоянии весть этот период. Все это время лечение Спирс и финансы контролировал отец звезды, которого суд назначил ее опекуном.

Спирс также рассказала, что ее мама Линн и сестра Джейми Линн уже успели написать и опубликовать свои мемуары в то время, как она сама «даже не могла выпить чашку кофе, водить машину или вообще что-то еще».

В конце февраля в СМИ появилась информация о том, что певица подписала контракт с известным издательством на публикацию своих воспоминаний. За это выплатят крупнейший в истории гонорар – 15 млн долларов.