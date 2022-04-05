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23:42 05.04.2022

Пожар в Павлодарской области – горят 300 гектаров леса

Павлодарская область Фото: pixabay
Лесной пожар произошел на территории Кокжальского лесничества в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Два квартала лесничества - №204 и 224 были охвачены огнем, передает пресс-служба ДЧС Павлодарской области.

Время обнаружения – 12:35. Начало тушения - в 13:03, локализация – 17:33. Площадь ориентировочно составила – 330 гектар (лесная непокрытая) – старая гарь и лесные культуры 2018-2020 годов. Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

На месте пожара работают: 35 и 9 единиц техники. Причина и ущерб устанавливаются.

Константин Вноровский
Павлодарская область
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