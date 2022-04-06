06:47 06.04.2022
Антитеррористические учения проводят в Алматы
Фото: Zakon.kz
В период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. Жителей попросили с понимаем отнестись к мероприятиям, соблюдать меры безопасности, сообщает Zakon.kz.
6 апреля в Турксибском районе города Алматы, по улице Спасская, дом 67, с 6:00 до 12:00 идут плановые антитеррористические учения, сообщил Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
На учениях отработают навыки взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.
В период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи призываем граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений.АГОШ по борьбе с терроризмом
В штабе отметили, что неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.