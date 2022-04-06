15 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 6 апреля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 4,
в Алматы – 6,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 1,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 2,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 1,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 0,
в Костанайской области – 1,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 0,
в СКО – 0,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 305 229 случаев.
170 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 5,
в Алматы – 0,
в Шымкент – 0,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 97,
в Алматинской области – 0,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 2,
в Жамбылской области – 6,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 51,
в Костанайской области – 3,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 1,
в СКО – 5,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 278 человек.