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10:16 06.04.2022

Стало известно расписание предстоящего поединка GGG – Murata

Бокс Бой Анонс Фото: Instagram/daznboxing
Спортивный стриминговый сервис DAZN за три дня до боя опубликовал расписание предстоящего поединка казахстанца Геннадия Головкина против японского боксера Риоты Мураты, сообщает Zakon.kz.

7 апреля Головкин и Мурата проведут пресс-конференцию. Она начнется в 11:00 по времени Нур-Султана.

8 апреля боксеры должны пройти обязательную процедуру взвешивания и дуэль взглядов – начало в 11:00.

Сам поединок между Головкиным и Муратой пройдет 9 апреля.

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