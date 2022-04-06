10:16 06.04.2022
Стало известно расписание предстоящего поединка GGG – Murata
Фото: Instagram/daznboxing
Спортивный стриминговый сервис DAZN за три дня до боя опубликовал расписание предстоящего поединка казахстанца Геннадия Головкина против японского боксера Риоты Мураты, сообщает Zakon.kz.
7 апреля Головкин и Мурата проведут пресс-конференцию. Она начнется в 11:00 по времени Нур-Султана.
8 апреля боксеры должны пройти обязательную процедуру взвешивания и дуэль взглядов – начало в 11:00.
Сам поединок между Головкиным и Муратой пройдет 9 апреля.
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