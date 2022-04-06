Стало известно расписание предстоящего поединка GGG – Murata

7 апреля Головкин и Мурата проведут пресс-конференцию. Она начнется в 11:00 по времени Нур-Султана.

8 апреля боксеры должны пройти обязательную процедуру взвешивания и дуэль взглядов – начало в 11:00.

Сам поединок между Головкиным и Муратой пройдет 9 апреля.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.