Дым возле акимата напугал алматинцев

В Сети поползли слухи о том, что акимат опять горит, либо случилось возгорание сухостоя.

В ДЧС Алматы ответили Zakon.kz, что сообщений о пожаре в данном районе не поступало. Чуть позже выяснилось, что причиной дыма стала противоклещевая обработка, которая началась в Алматы согласно утвержденным планам.