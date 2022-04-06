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10:15 06.04.2022

Дым возле акимата напугал алматинцев

противоклещевая обработка Фото: пресс-служба акимата Алматы
С утра 6 апреля жители Алматы стали распространять видео «пожара» возле акимата. Очевидец, проезжавший по проспекту Назарбаева, снял на видео дым со стороны сгоревшего здания, передает Zakon.kz.

В Сети поползли слухи о том, что акимат опять горит, либо случилось возгорание сухостоя.

В ДЧС Алматы ответили Zakon.kz, что сообщений о пожаре в данном районе не поступало. Чуть позже выяснилось, что причиной дыма стала противоклещевая обработка, которая началась в Алматы согласно утвержденным планам.

Клещи

Фото: Zakon.kz

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