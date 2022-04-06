«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» победили в первых матчах 1/4 финала ЛЧ

«Ливерпуль» по итогам первого поединка сделал весомую заявку на выход в полуфинал ЛЧ, одержав гостевую победу над португальской «Бенфикой» – 3:1.

Уже в первом тайме англичане вели в счете благодаря голам Ибраима Конате и Садьо Мане.

Во второй половине матча команды обменялись результативными мячами. На гол хозяев поля в исполнении Дарвина Нуньеса «красные» ответили за несколько минут до окончания встречи.

Фото: Instagram/championsleague

В другом матче 1/4 финала ЛЧ «Манчестер Сити» с минимальным счетом 1:0 переиграл мадридский «Атлетико». Автором единственного гола у «горожан» стал бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне.

Ответные игры в данных противостояниях пройдут 13 апреля.

А поздно вечером 6 апреля состоятся еще два четвертьфинальных матча, в которых «Вильярреал» сыграет с «Баварией», а «Челси» – с «Реалом».

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