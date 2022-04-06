10:31 06.04.2022
Снег, сильный дождь и гроза – прогноз погоды в Казахстане на 7-9 апреля
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7-9 апреля. На большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, передает Zakon.kz.
Ожидаются снег и дождь, в южной половине – дожди с грозами, в южной части, в центре и на востоке страны – сильный дождь. РГП «Казгидромет»
По республике будут наблюдаться туманы, усиление ветра.
На северную половину республики окажет влияние западный антициклон, с которым в конце периода будет погода без осадков. РГП «Казгидромет»