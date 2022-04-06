Судебные исполнители смогут сами закрывать завершенные дела по взысканиям – депутат

Статья 76 Конституции РК гласит, что «решения, приговоры и иные постановления судов имеют обязательную силу на всей территории республики». Таким образом, процесс принудительного исполнения, как завершающий этап отправления правосудия, должен быть эффективным, скорым и справедливым. Для защиты имущественных и неимущественных прав граждан законодательная норма заложена в профильном законе «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». Депутат Мажилиса Дмитрий Колода

При этом он пояснил, что вносимый на рассмотрение пленарного заседания Мажилиса Парламента проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования исполнительного производства» разработан группой депутатов Парламента в целях защиты прав граждан и организаций, участвующих в исполнительном производстве, усиления ответственности судебных исполнителей, а также дальнейшего совершенствования исполнительного производства.

Так, при изменении норм, направленных на дальнейшее совершенствование института принудительного исполнения, учитывалось, чтобы вводимые новшества, улучшающие сам процесс исполнения, не создавали перекосов в правах сторон исполнительного производства. Права взыскателя не должны превалировать над правами должника и наоборот. Принятие законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского или местного бюджетов и позволит решить ряд вопросов. Депутат Мажилиса Дмитрий Колода

В частности, поправками устанавливается обязанность судебных исполнителей отменять все постановления о принудительных мерах, вынесенные предыдущими судебными исполнителями при завершении исполнительных действий. Также сокращаются основания для вызова должника для предотвращения коррупционного правонарушения. Помимо этого, предлагается установить обязанность судебных исполнителей по направлению копии постановления о возбуждении исполнительного производства и извещению о мерах принудительного исполнения.