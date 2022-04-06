10:52 06.04.2022
Врач назвал главную ошибку при хранении мяса
Фото: Павел Михеев/Zakon.kz
Нельзя более двух дней хранить мясо в холодильнике, а затем его замораживать. Это грубое нарушение, которое серьезно влияет на качество продукта, рассказал врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев, передает Zakon.kz.
Мясо не должно четыре дня лежать дома в холодильнике, а потом отправляться в морозилку. Будут нарушаться вкусовые качества. Количество жирорастворимых витаминов будет страдать. Если не собираетесь готовить, лучше покупайте замороженное мясо или сразу убирайте его в морозилкуАлексей Калинчев, врач-эндокринолог и диетолог
По мнению спикера, при быстрой разморозке также страдает качество продукта. Про микроволновую печь лучше забыть – размораживать мясо следует медленно. Мясо могут неправильно хранить еще в магазине, пишет URA.RU.
Может нарушиться холодовая цепочка. Плохие холодильники в магазине, паллеты с мясом стоят прямо в зале и неизвестно, когда их разберут, или нет стекла в холодильнике.Алексей Калинчев