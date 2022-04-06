Врач назвал главную ошибку при хранении мяса

Мясо не должно четыре дня лежать дома в холодильнике, а потом отправляться в морозилку. Будут нарушаться вкусовые качества. Количество жирорастворимых витаминов будет страдать. Если не собираетесь готовить, лучше покупайте замороженное мясо или сразу убирайте его в морозилку Алексей Калинчев, врач-эндокринолог и диетолог

По мнению спикера, при быстрой разморозке также страдает качество продукта. Про микроволновую печь лучше забыть – размораживать мясо следует медленно. Мясо могут неправильно хранить еще в магазине, пишет URA.RU.