ПРАВМЕДИА: регистрация некоммерческих организаций в Казахстане

Согласно закону некоммерческие организации в Казахстане могут быть созданы в форме учреждения, общественного объединения (в т.ч. политические партии и профессиональные союзы), некоммерческого акционерного общества, потребительского кооператива, фонда, религиозного объединения, объединения юридических лиц в форме ассоциации (союза) и в иной организационно-правовой форме (к примеру, нотариальные палаты, коллегии адвокатов, РКЮК, НПП РК, Палата судебных экспертов, Республиканская палата ЧСИ, Арбитражная палата Казахстана, профессиональные аудиторские организации, КСК, ОСИ многоквартирных жилых домов и т.д.).

Как правильно зарегистрировать некоммерческую организацию? Какие «подводные камни» могут встретиться на практике в процессе регистрации?

Об этом 8 апреля в 11:00 на портале ПРАВМЕДИА расскажут Олжас Алимов, магистр юридических наук, сеньор-лектор ВШП «Әділет» Каспийского университета, директор юридического департамента АО «КБТУ», заместитель председателя ПЮК «Центр правовой защиты и оказания юридических услуг» и Акерке Кожахметова, руководитель отдела регистрации юридических лиц Департамента юстиции г. Алматы.

Мероприятие полезно юристам, адвокатам, работникам органов юстиции, судьям, студентам, магистрантам и докторантам юридических факультетов, а также тем, кто планирует создать свою политическую партию, общественное объединение, фонд, ассоциацию, ОСИ, адвокатскую контору или любую другую некоммерческую организацию.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Ждем вас! Будет полезно и интересно!