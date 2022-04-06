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11:14 06.04.2022

Пенсии и пособия проиндексируют в Казахстане

индексация пенсий и пособий Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов в Мажилисе рассказал, насколько повысят пенсии и пособия в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, увеличение коснется 4,2 млн получателей соцвыплат.

В связи с изменением коридора инфляции от 8 до 10% размеры пенсий и пособий предусматривается дополнительно проиндексировать еще на 4%, что в совокупности обеспечит рост всех соцвыплат на 9%, а солидарной пенсии – на 11% по отношению к 2021 году. Увеличение коснется 4,2 млн получателей соцвыплат, – заявил вице-премьер Ералы Тугжанов.

На эти цели в проекте уточненного бюджета дополнительно предусмотрено 111 млрд тенге.

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