11:14 06.04.2022
Пенсии и пособия проиндексируют в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов в Мажилисе рассказал, насколько повысят пенсии и пособия в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, увеличение коснется 4,2 млн получателей соцвыплат.
В связи с изменением коридора инфляции от 8 до 10% размеры пенсий и пособий предусматривается дополнительно проиндексировать еще на 4%, что в совокупности обеспечит рост всех соцвыплат на 9%, а солидарной пенсии – на 11% по отношению к 2021 году. Увеличение коснется 4,2 млн получателей соцвыплат, – заявил вице-премьер Ералы Тугжанов.
На эти цели в проекте уточненного бюджета дополнительно предусмотрено 111 млрд тенге.