В Казахстане проиндексируют пенсии, пособия и соцвыплаты

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 23 июня 2025 года в Сенате сообщил, что в Казахстане на индексацию пенсий, пособий и социальных выплат в бюджете предусмотрели порядка 800 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Он констатировал, что многие предприятия уже подняли цены на продукцию и услуги с учетом того, что НДС с 2026 года будет 16%. Цены на продукты питания выросли на 9,6%. Услуги подорожали на 15-16%. При этом правительство будет тормозить рост цен на услуги.

"На индексацию пенсий, пособий, социальных выплат мы предусмотрели порядка 800 млрд тенге. Бюджет это позволяет, поэтому для социально уязвимых слоев населения, я думаю, больших потрясений не будет", – сказал Серик Жумангарин.

Он отметил, что для инвалидов первой и второй группы необлагаемый доход увеличен с 289 тыс. тенге в месяц до 1,6 млн тенге. Это сэкономит порядка 12 млрд тенге у 350 тыс. налогоплательщиков.

Ранее Серик Жумангарин озвучил причины роста инфляции в Казахстане.