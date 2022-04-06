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14:24 06.04.2022

Представлен список районов, которые могут войти в ВКО и Абайскую область

Восточно-Казахстанская область и Абайская область Фото: Zakon.kz
6 апреля состоялась внеочередная ХІV сессия Восточно-Казахстанского областного маслихата седьмого созыва, передает Zakon.kz.

Представлен план разделения Восточного Казахстана на Восточно-Казахстанскую область и Абайскую область по районам.

В Абайский регион перейдут два города областного значения Семей и Курчатов и восемь районов: Абайский, Аягозский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Уджарский, Кокпектинский, Аксуатский. Административный центр – Семей.

В Абайской области площадь составит 185,5 тыс. кв. км. Численность населения –638,3 тысячи человек.

В Восточно-Казахстанский регион войдут города областного значения Усть-Каменогорск, Риддер и девять районов: Алтай, Глубоковский, Зайсанский, Катон-Карагайский, Курчумский, Уланский, Шемонаихинский, Самараский, Тарбагатайский. Административным центром области останется Усть-Каменогорск.

В Восточно-Казахстанской области площадь составит 97,8 тыс. кв. км. Численность населения – 717, 6 тысячи человек.

Анастасия Стативкина
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