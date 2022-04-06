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14:26 06.04.2022

В Казахстане изменились правила сбора и обработки персональных данных

правила сбора персональных данных Фото: Zakon.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности приказом от 31 марта 2022 года внес изменения в Правила сбора, обработки персональных данных, сообщает Zakon.kz.

В частности, добавлены новые пункты, регулирующие вопросы распространения персональных данных в общедоступных источниках.

Так, говорится, что распространение персональных данных в общедоступных источниках допускается при наличии согласия субъекта или его законного представителя.

Уточняется, что согласие на сбор и обработку данных включает:

  1. наименование (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), бизнес-идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер) оператора;

  2. фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта;

  3. срок или период, в течение которого действует согласие на сбор, обработку персональных данных;

  4. сведения о возможности оператора или ее отсутствии передавать персональные данные третьим лицам;

  5. сведения о наличии либо отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки;

  6. сведения о распространении персональных данных в общедоступных источниках;

  7. перечень собираемых данных, связанных с субъектом персональных данных.

Приказ вводится в действие с 16 апреля 2022 года.

Лариса Черненко
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