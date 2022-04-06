В Казахстане изменились правила сбора и обработки персональных данных
В частности, добавлены новые пункты, регулирующие вопросы распространения персональных данных в общедоступных источниках.
Так, говорится, что распространение персональных данных в общедоступных источниках допускается при наличии согласия субъекта или его законного представителя.
Уточняется, что согласие на сбор и обработку данных включает:
наименование (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), бизнес-идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер) оператора;
фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта;
срок или период, в течение которого действует согласие на сбор, обработку персональных данных;
сведения о возможности оператора или ее отсутствии передавать персональные данные третьим лицам;
сведения о наличии либо отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки;
сведения о распространении персональных данных в общедоступных источниках;
перечень собираемых данных, связанных с субъектом персональных данных.
Приказ вводится в действие с 16 апреля 2022 года.