В Казахстане изменились правила сбора и обработки персональных данных

В частности, добавлены новые пункты, регулирующие вопросы распространения персональных данных в общедоступных источниках.

Так, говорится, что распространение персональных данных в общедоступных источниках допускается при наличии согласия субъекта или его законного представителя.

Уточняется, что согласие на сбор и обработку данных включает:

наименование (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), бизнес-идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер) оператора; фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта; срок или период, в течение которого действует согласие на сбор, обработку персональных данных; сведения о возможности оператора или ее отсутствии передавать персональные данные третьим лицам; сведения о наличии либо отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки; сведения о распространении персональных данных в общедоступных источниках; перечень собираемых данных, связанных с субъектом персональных данных.

Приказ вводится в действие с 16 апреля 2022 года.