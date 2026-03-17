Правила сбора и обработки персональных данных изменились в Казахстане

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 11 марта 2026 года внес поправки в Правила сбора, обработки персональных данных, сообщает Zakon.kz.

Поправками уточнено понятие:

персональные данные – данные, в том числе биометрические, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту персональных данных, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе.

Правила дополнены следующими новыми нормами:

Срок действия согласия на обработку персональных данных не может превышать срок, необходимый для достижения целей сбора и обработки персональных данных, если иное не установлено законами Республики Казахстан или договором.

В случае, если срок действия согласия на сбор, обработку персональных данных не указан, оно считается действующим до достижения целей обработки, определенных при его предоставлении.

Кроме того, говорится, что субъект или его законный представитель имеет право отозвать согласие на сбор, обработку персональных данных, уведомив об этом собственника и (или) оператора, а также третье лицо.

В течение пятнадцати рабочих дней собственник и (или) оператор, а также третье лицо обязаны прекратить обработку персональных данных, если их хранение или обработка не требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, либо представить мотивированный отказ.

Приказ вводится в действие с 27 марта 2026 года.

