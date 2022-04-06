Бахыт Султанов объяснил рост цен на молоко

Есть различные факторы, 60% – это сырье, сырье само по себе подорожало, потому что выросли цены на корм и так далее. По упаковке – в основном, упаковка импортная, и поскольку курс тенге снизился, это тоже влияет. Плюс поменялись каналы поставки. Это все влияет в совокупности на цены на молоко, поэтому частично до 30% происходит рост на молоко. Оно уже подорожало. Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов

Между тем, по его словам, основные факторы подорожания уже исчерпаны.