16:09 06.04.2022
Бахыт Султанов объяснил рост цен на молоко
Фото: unsplash
Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов в кулуарах Мажилиса объяснил рост цен на молоко в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Есть различные факторы, 60% – это сырье, сырье само по себе подорожало, потому что выросли цены на корм и так далее. По упаковке – в основном, упаковка импортная, и поскольку курс тенге снизился, это тоже влияет. Плюс поменялись каналы поставки. Это все влияет в совокупности на цены на молоко, поэтому частично до 30% происходит рост на молоко. Оно уже подорожало.Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов
Между тем, по его словам, основные факторы подорожания уже исчерпаны.
Только по 19 видам социально значимых продуктов у нас порядка миллиона тонн запасов различных на складах производителей, на складах поставщиков у нас порядка миллиона есть. Это не означает, что через три месяца миллион тонн мы съедим. Эти ресурсы возобновляются, поскольку уже через месяц начинаются поступление свежих овощей и фруктов. Поэтому никаких проблем по дефициту у нас нет. Основные факторы роста цен, думаю, исчерпываются. У нас в феврале был скачок обменного курса, и это тоже повлияло на тот момент на цены. И основной фактор – это ажиотаж. Мы работаем над тем ,чтобы все субъективные факторы исключить.Бахыт Султанов