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15:04 06.04.2022

Дождь с грозой ожидается в Алматы

алматы, дождь, гроза, ветер, прогноз, казгидромет Фото: pixabay
В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды в Алматы на 7-9 апреля – в мегаполисе ожидаются дождь, гроза и сильный ветер, передает Zakon.kz.

7 апреля – переменная облачность, во второй половине дня – кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +28...+30°С.

8 апреля – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +22...+24°С.

9 апреля – переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер 0-5, днем при грозе порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +20...+22°С.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7-9 апреля.

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