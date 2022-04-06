15:04 06.04.2022
Дождь с грозой ожидается в Алматы
Фото: pixabay
В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды в Алматы на 7-9 апреля – в мегаполисе ожидаются дождь, гроза и сильный ветер, передает Zakon.kz.
7 апреля – переменная облачность, во второй половине дня – кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +28...+30°С.
8 апреля – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +22...+24°С.
9 апреля – переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер 0-5, днем при грозе порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +20...+22°С.
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7-9 апреля.