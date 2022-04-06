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15:44 06.04.2022

Стало известно расписание игр сборной Казахстана в новом сезоне Лиге наций

Футбол Расписание игр Лиги Наций Фото: Instagram/kff_team
Футбольная сборная Казахстана узнала имена своих соперников и график игр с этими командами в подгруппе 4 Лиги наций нового сезона. Казахстанские футболисты проведут шесть матчей: три – дома и три – в гостях, сообщает Zakon.kz.

Национальной сборной Казахстана (мировой рейтинг – 125 место) в дивизионе С Лиги наций предстоят матчи с командами Азербайджана (129), Словакии (45) и Беларуси (93). Первый поединок казахстанские футболисты проведут с представителями Азербайджана 3 июня на «Астана Арене», передает сайт КФФ.

Далее казахстанцев ждут две гостевые встречи: 7 июня – со Словакией и 11 июня – с Беларусью. Второй круг Лиги наций Казахстан начнет домашней игрой 13 июня против Словакии.

Так же в Нур-Султане, но уже 22 сентября сборная Казахстана примет белорусскую дружину.

И заключительная игра пройдет 25 сентября в Баку, где казахстанская сборная сыграет против Азербайджана.

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Куандык Шынасилов
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