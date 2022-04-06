В Казахстане прошел чемпионат по запуску бумажных самолетиков

У казахстанцев также есть возможность посоревноваться за право поучаствовать в Чемпионате мира по запуску бумажных самолетиков. Отбор был более чем серьезным – строгое жюри, свой формат турнира и прописанные до мелочей правила с указанием технических параметров запуска.

Со стороны турнир может показаться детской забавой, но когда окунаешься в атмосферу, то понимаешь, насколько все серьезно. Чтобы самолетик летел дальше или дольше остальных парил, нужно по-настоящему инженерное решение. Я получил массу положительных эмоций. Благодаря этому состязанию вновь загорелся идеей пойти учиться на летчика. В детстве я мечтал о небе и теперь решил, что пришло время воплотить мечту в реальность. Член жюри, скульптор-декоратор Борис Климов

Участники республиканского чемпионата (а их собралось 40 человек) уже прошли предварительный отбор, выиграв квалификационные соревнования в университетах Алматы, Караганды и Нур-Султана.

В самом финале, состоявшемся в столице Казахстана, были разыграны титулы чемпионов страны по трем дисциплинам – «дальность полета», «длительность полета» и «аэробатика».

Фото: от организаторов мероприятия

Я участвовал в этих соревнованиях три года назад, но проиграл. В этот раз удача улыбнулась мне. Хотел в национальном чемпионате участвовать в категории «дальность полета», но в ходе подготовки случайно нашел схему самолета, который долго может парить в воздухе. В голове появилась мысль попробовать себя в двух номинациях, поэтому сохранил эту схему. И не прогадал. На дальности полета я стал вторым, а вот в длительности мой самолет показал лучшее время. Та схема и удача, которая сопутствовала мне на протяжении всего турнира, принесли путевку в мировой финал. На соревнованиях я старался просто получить максимум удовольствия от участия и правильно выполнять броски. Впереди Чемпионат мира, и я постараюсь там достойно выступить. Айбек Атабай

Наиболее долгий полет на чемпионате продемонстрировал самолетик алматинского студента Айбека Атабая из АУЭС. Бумажный летательный аппарат продержался в воздухе 7,82 секунды.

Любители запускать самолетики получили новый ориентир по дальности полета. Оказывается, бумажный самолетик может улететь на 41,8 метра, как у победителя категории «дальность полета» астанчанина Алмаза Нуркеева из Евразийского гуманитарного института.

На квалификации в своем вузе мне было сложнее, потому что там все были на равных условиях и никто не умел бросать так далеко. Но к выступлению на республиканском уровне я подготовился так, что мог запускать свой самолетик и на 45 метров. В своей технике я не сомневался. Плюс, посмотрел в Youtube, как делают самолетик, который летит на 63 метра, и у меня получилось сделать почти такой же. Когда первый раз его запустил, был в шоке. Алмаз Нуркеев

В категории «аэробатика» победителя выбрали дистанционно, по видео с запуском бумажного самолетика в TikTok. Победу жюри присудило Екатерине Цуриковой из Университета «Синергия».

В мае чемпионы Казахстана поедут на мировое первенство в Австрию, чтобы продемонстрировать свое умение запускать бумажные самолетики международному жюри.