Умер Владимир Жириновский

После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности – неизменная поддержка избирателей. Для нас всех это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах. Вячеслав Володин

Еще в начале февраля политик попал в больницу из-за осложнений, вызванных тяжелым течением коронавируса.

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. После окончания школы в 1964-м поступил в МГУ, где окончил институт восточных языков в 1970-м.

Также он обучался основам международных отношений в университете марксизма-ленинизма с 1965 по 1967 год.

После окончания института в 1970-1972-х служил по призыву офицером в политуправлении штаба Закавказского военного округа в Тбилиси.

С 1972 по 1975 год работал в Советском комитете защиты мира в секторе Западной Европы.

С 1972 по 1977 годы политик учился на вечернем отделении юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. С тех пор Жириновский принимал активное участие в политической жизни России.

В 1989 году совместно с Владимиром Богачевым Владимир Жириновский основал Либерально-демократическую партию Советского Союза.

12 июня 1991 года впервые баллотировался на пост Президента РСФСР, заняв третье место. С тех пор он не раз участвовал в президентских выборах России.

В 1992 партия Жириновского была переименована в Либерально-демократическую партию России.

11 июля 2012 года Владимир Вольфович стал членом Государственного совета Российской Федерации.