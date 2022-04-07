Национальный доклад должны готовить независимые общественные организации – эксперт

– Мэлс Зайнуллинович, недавно Антикор опубликовал Национальный доклад о противодействии коррупции за 2021 год. Как вы оцениваете этот документ?

– Уполномоченным органом, который ежегодно готовит главе государства Национальный доклад о состоянии дел по борьбе с коррупцией в госорганах, квазигосударственном секторе и в целом в обществе, является Агентство по противодействию коррупции или, как его называют в народе, Антикор.

По сложившейся практике Антикор предварительно рассылает заинтересованным органам и организациям проект Национального доклада, и общественность в лице НПО, экспертов, госслужащих обсуждает его, высказывает свое мнение, вносит предложения. Все это обобщается, затем готовится окончательный вариант доклада для представления главе государства. После его одобрения доклад публикуется на официальных сайтах и в СМИ.

К сожалению, в этом году устоявшаяся традиционная практика была нарушена. Опубликованный на сайте Антикора доклад прошел без широкого обсуждения, в итоге заинтересованным сторонам не удалось высказать свои мнения, замечания, предложения. К тому же нет информации, кто его рассмотрел и одобрил.

Непонятно, почему произошла такая спешка. В соответствии с указом главы государства уполномоченный орган представляет Национальный доклад Администрации президента в мае, а главе государства – не позднее 30 июня. Так что время было.

Кроме того, в докладе не полностью были освещены проблемы и задачи по противодействию коррупции, и эта картина повторяется из года в год. К примеру, недостаточно показано влияние антикоррупционной деятельности на уменьшение коррупционных рисков в госструктурах, местных исполнительных органах, субъектах квазигосударственного сектора, в сфере социально-экономического развития региона и так далее.

На наш взгляд, было бы целесообразно, если бы в документе более детально была представлена информация о проводимой государственными органами работе по противодействию коррупции, выполнении важных программных документов и планов на ведомственном и региональном уровнях.

По закону с таким социальным злом, как коррупция, обязаны и должны бороться все государственные органы и структуры, но в докладе данная работа представлена в основном самой антикоррупционной службой. На наш взгляд, это представляет собой несколько однобокую картину, не полностью отражает всю проводимую работу в государстве и обществе. Национальный доклад должен быть независимым, поэтому его должны готовить независимые общественные организации.

– Чего, на ваш взгляд, особенно не хватает в Национальном докладе?

– В борьбе с коррупцией мы, прежде всего, хотели бы видеть более активную позицию Агентства по делам государственной службы, которое, по нашей логике, должно быть в этом вопросе впереди всех. То есть борьба с коррупцией должна быть в их деятельности одним из главных приоритетных направлений. Однако в положении об Агентстве по делам госслужбы это даже не упоминается, что вызывает сожаление: выводы, рекомендации, вносимые в Национальный доклад, должны нацеливать весь государственный аппарат, общественность на эффективную работу и лечь в основу их деятельности.

Также, по нашему мнению, было бы эффективно, если бы в докладе были представлены результаты социологических исследований. К сожалению, в нем упоминается лишь одно исследование.

В самом докладе не хватает аналитики, в материалах нет информации об исполнении ведомственных региональных планов, планов субъектов квазигосударственного сектора. Между тем в соответствии с указом президента о правилах подготовки Нацдоклада это является обязательным.

Кроме того, слабо освещен раздел о роли общественных организаций в противодействии коррупции. Это особенно важно, так как президент подчеркивает, что коррупция представляет угрозу национальной безопасности.

В скором времени начнутся отчеты руководителей государственных органов, акимов, министерств и ведомств, и хотелось бы, чтобы вопросам борьбы с коррупцией было уделено больше внимания. К сожалению, из практики прошлого года можно сказать, что редко в каком докладе увидишь такое. Да и на самих сайтах государственных органов далеко не всегда найдется актуальная информация по антикоррупционной проблематике.

– Касательно борьбы с коррупцией Общенациональное движение «ЖАҢАРУ» сотрудничает с Парламентом?

– Вы знаете, на протяжении ряда лет мы обращались в Мажилис и Сенат с просьбой провести парламентские слушания по противодействию коррупции, но наши предложения остались без внимания. Сейчас депутаты очень хорошо активизировались.

Парламент, как высший представительный орган, должен реализовать общественные запросы и в неотложном порядке рассмотреть такие острые вопросы, как состояние коррупции в нашем обществе. С этой целью мы и обратились к депутатам, членам депутатской группы «Жаңа Қазақстан» поддержать нашу инициативу и провести парламентские слушания в ближайшее время с привлечением общественности, ученых, специалистов, предпринимателей.

Помимо этого, в целях популяризации государственной политики в борьбе против коррупции и привлечения к этому широкой общественности мы предлагаем провести республиканский айтыс, начиная с районного уровня.

– Мэлс Зайнуллинович, что вы можете сказать о законопроекте о незаконном обогащении?

– Этот проект закона лежит сейчас в Парламенте. Это очень хороший, нужный законопроект, потому что с незаконным обогащением, особенно в отношении высших должностных лиц, нужно бороться. Но!

В представленном законопроекте предлагается исключить положение, которое есть в действующем законе, – опубликование декларации высших должностных лиц: депутатов, акимов, политических, административных госслужащих корпуса «А», судей, управленцев субъектов квазигосударственного сектора и членов их семей. Если исключить это положение, то в чем тогда смысл проводимого декларирования? Оно не будет достигать своей цели.

С одной стороны, мы говорим о необходимости широкого вовлечения общественности, усиления общественного контроля, системности в борьбе с коррупцией. С другой стороны, вот такие действия вызывают недоумение.

Общественным организациям и госорганам необходимо усилить совместную работу в части просвещения населения и особенно молодежи, а также в проведении исследований, развитии различных форм сотрудничества, в том числе, государственно-частного партнерства, различных акций и мероприятий.

С 2020 года в законодательном порядке мы снова вернули институт научной антикоррупционной экспертизы проектов НПА. Активную роль в этом сыграло движение «ЖАҢАРУ». И в самом законе, и в поручении президента говорилось, чтобы к этой работе широко привлекались общественность и НПО.

– И как, есть результаты?

– Как сказать… На сегодняшний день эта работа выполняется силами учебных или научных учреждений, но общественность опять осталась в стороне, хотя многие, в том числе наше движение, готовы активно подключиться к этой работе. Есть и другая проблема.

Как вы знаете, при каждом госоргане и регионе созданы общественные советы. Данный институт неплохо зарекомендовал себя во взаимодействии общественности с госорганами. Не так давно были приняты изменения, расширен состав общественных советов. Движение «ЖАҢАРУ» действует во всех регионах, у нас везде есть филиалы, и мы каждый год просим включить наших представителей в состав общественных советов, но наше обращение остается без удовлетворения.

– Почему?

– Нам самим непонятно, почему. «ЖАҢАРУ» существует с 2013 года, зарекомендовало себя как действенная организация, имеющая свою историю, опыт работы, умеющая взаимодействовать с госструктурами, решать проблемные вопросы, анализировать поступающие обращения граждан, доводить их до сведения госорганов, давать свои рекомендации, контролировать ход исполнения и так далее.

Несмотря на это, не во всех регионах идут нам навстречу и включают наших представителей в состав общественных советов, хотя некоторые действующие члены советов, бывает, не ходят на заседания или приходят от случая к случаю, что, конечно, удивляет. Недавно мы обратились в Министерство информации и общественного развития и теперь надеемся, что в регионах, особенно в ВКО, СКО и городе Алматы, услышат нас.

– Что может делать ваше движение, что от него зависит?

– У нас имеется положительный опыт работы, заточенный на совершенствование законодательства, улучшение работы госорганов, на защиту прав и законных интересов граждан и организаций и так далее. В этом ключе мы работаем со всеми правоохранительными, надзорными и судебными органами, направляем им поступающие к нам обращения и жалобы, контролируем ход и качество их рассмотрения, ведем активную пропагандистскую, просветительскую работу по формированию антикоррупционного сознания населения и особенно молодежи.

Среди членов нашего движения есть депутаты Парламента, маслихатов, бывшие сотрудники правоохранительных органов, генералы, судьи в отставке, ученые. Мы анализируем законодательство страны, следим за выполнением государственных программ по борьбе с коррупцией, различных международных договоров и обязательств Казахстана.

За время существования нашей организации было инициировано немало изменений в нормативные правовые акты. К примеру, одно из них касается обязанности первого руководителя подать в отставку, если его подчиненный совершит коррупционное преступление. Также благодаря нашим усилиям удалось вернуть научную антикоррупционную экспертизу проектов НПА. Мы постоянно мониторим реализацию конвенции ООН против коррупции.

Наше объединение было создано в 2013 году в целях поддержки инициатив президента страны, консолидации широкой общественности в борьбе с преступностью и коррупцией, злоупотреблениями служебным положением. Мы проводим анализ по выявлению причин и условий, порождающих коррупцию, вырабатываем рекомендации по их устранению, работаем по формированию в казахстанском обществе антикоррупционного мировоззрении, ведем общественный контроль.