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19:52 06.04.2022

Сборная Казахстана вышла в 1/4 финала Juniors Billie Jean King Cup

Теннис Фото: ktf.kz
Молодые казахстанские теннисистки успешно завершили групповой раунд Кубка BJK в Индии, одержав три победы из трех возможных, и теперь сыграют с представителями Австралии в 1/4 финала, сообщает Zakon.kz.

В Нью-Дели завершились матчи группового раунда квалификации к юниорскому командному чемпионату мира, рассказали в пресс-службе ФТК.

Казахстанская сборная в последней игре группового этапа обыграла команду Сингапура со счетом 3:0 и с первого места вышла в четвертьфинал.

7 апреля казахстанские теннисистки за выход в полуфинал сразятся с одними из фаворитов этих соревнований – дружиной из Австралии, которая пять раз побеждала на Juniors Billie Jean King Cup.

Последний раз австралийки добивались успеха в 2011 году, когда победу представительницам Зеленого континента принесла экс-первая ракетка мира, победительница трех турниров Большого шлема в одиночном разряде Эшли Барти.

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Куандык Шынасилов
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