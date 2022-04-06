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Законодательство РК
21:13 06.04.2022

Казахстан снимет ограничения по пересечению сухопутной границы с тремя странами

аэропорт Фото: Zakon.kz
Под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению и распространению КВИ на территории РК, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба правительства, с 11 апреля снимаются ограничения по пересечению казахстанцами, лицами без гражданства и иностранцами госграницы Казахстана в сухопутных пунктах пропуска с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном.

Также снимаются все ограничения по пересечению границы РК авиасообщением.

При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющим вид на жительство на территории РК, и иностранным гражданам при наличии взаимного признания паспортов вакцинации, – говорится в сообщении.

Тугжанов подчеркнул, что вопрос по открытию границы находится на постоянном личном контроле главы государства. В завершении заседания он поручил акиматам взять на особый контроль прививочную кампанию против коронавирусной инфекции и подчеркнул необходимость качественной разъяснительной работы среди населения.

Елена Беляева
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