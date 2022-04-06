22:22 06.04.2022
Узбекистан отменил заявку казахстанской авиакомпании на полеты в Самарканд
Фото: Zakon.kz
Авиакомпания FlyArystan отменяет рейс в Самарканд по причине неполучения разрешения на выполнение рейсов, передает Zakon.kz.
К сожалению, авиационные власти Узбекистана отклонили заявку FlyArystan, и авиакомпания вынуждена отменить рейс 6 апреля 2022 года. По дальнейшем рейсам авиакомпания будет держать связь с пассажирами. Пассажирам отмененного рейса авиакомпания произведет полный возврат стоимости билетов, либо бесплатное перебронирование на прямой рейс Туркестан – Ташкент, выполняемый дважды в неделю, – говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.
Отмечается, что компания в перспективе надеется расширить географию полетов в Узбекистан в рамках межправительственных соглашений, в соответствии с которыми регулируются международные направления на паритетных началах.