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22:22 06.04.2022

Узбекистан отменил заявку казахстанской авиакомпании на полеты в Самарканд

аэропорт Фото: Zakon.kz
Авиакомпания FlyArystan отменяет рейс в Самарканд по причине неполучения разрешения на выполнение рейсов, передает Zakon.kz.
К сожалению, авиационные власти Узбекистана отклонили заявку FlyArystan, и авиакомпания вынуждена отменить рейс 6 апреля 2022 года. По дальнейшем рейсам авиакомпания будет держать связь с пассажирами. Пассажирам отмененного рейса авиакомпания произведет полный возврат стоимости билетов, либо бесплатное перебронирование на прямой рейс Туркестан – Ташкент, выполняемый дважды в неделю, – говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Отмечается, что компания в перспективе надеется расширить географию полетов в Узбекистан в рамках межправительственных соглашений, в соответствии с которыми регулируются международные направления на паритетных началах.

Елена Беляева
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