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Законодательство РК
23:14 06.04.2022

Газовый пистолет и 12 госномеров изъяли у водителя столичные полицейские

конфискат Фото: скриншот
32-летний мужчина управлял авто марки Toyota Camry без государственных регистрационных номерных знаков, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП Нур-Султана, задержали мужчину в 11:54 по проспекту Туран. В ходе проверки у него были обнаружены и изъяты 12 госномеров, снятые с учета, складной нож, газовый пистолет и четыре патрона.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 ч.2 УК РК.

Назначена экспертиза.

Машина водворена на коммунальную стоянку.

Елена Беляева
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