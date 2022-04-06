Газовый пистолет и 12 госномеров изъяли у водителя столичные полицейские

Как рассказали в пресс-службе ДП Нур-Султана, задержали мужчину в 11:54 по проспекту Туран. В ходе проверки у него были обнаружены и изъяты 12 госномеров, снятые с учета, складной нож, газовый пистолет и четыре патрона.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 ч.2 УК РК.

Назначена экспертиза.

Машина водворена на коммунальную стоянку.