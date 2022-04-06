23:14 06.04.2022
Газовый пистолет и 12 госномеров изъяли у водителя столичные полицейские
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32-летний мужчина управлял авто марки Toyota Camry без государственных регистрационных номерных знаков, передает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДП Нур-Султана, задержали мужчину в 11:54 по проспекту Туран. В ходе проверки у него были обнаружены и изъяты 12 госномеров, снятые с учета, складной нож, газовый пистолет и четыре патрона.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 ч.2 УК РК.
Назначена экспертиза.
Машина водворена на коммунальную стоянку.