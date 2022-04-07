Ученые создали протез с искусственной кожей, способной к осязанию

Как пишет lenta.ru, с помощью специальных датчиков протез генерирует сигналы подобные тем, что производятся от различных нервных окончаний человека.

Наша работа помогает понять, как сложная внутренняя структура человеческой кожи создает наше человеческое осязание. Профессор Натан Лепора

Как уточняется, разработчики сконструировали сетку из крошечных булавкообразных выпуклостей, похожих на те, что имеются коже человека.

Мы обнаружили, что наш тактильный кончик пальца, напечатанный на 3D-принтере, может генерировать искусственные нервные сигналы, которые выглядят как записи реальных тактильных нейронов, – заметил Лепора.

В ходе эксперимента протез «ощущал» рельефные поверхности почти так же, как и обычный живой палец.

Отмечается, что теперь ученые работают над производством более тонкой искусственной кожи, которая была бы неотличима от настоящей. В перспективе это позволит создавать «живые» протезы и роботизированные манипуляторы для работы с хрупкими предметами.