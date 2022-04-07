Мотоциклист погиб в ДТП в Алматы

В Алматы произошло смертельное ДТП в районе автоЦОНа.

Водитель мотоцикла Yamaha ехал по Момышулы на юг. Южнее улицы вдоль БАКа мужчина не справился с управлением после затяжного поворота и выехал на разделительную аллею.

Фото: Zakon.kz

Он врезался в деревья и вылетел на полосу встречного движения, где не оказалось автомобилей.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия. Его пассажир не пострадал.

Фото: Zakon.kz

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.