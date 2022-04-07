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06:53 07.04.2022

Мотоциклист погиб в ДТП в Алматы

ДТП Алматы Фото: Zakon.kz
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Его пассажир не пострадал, ему не потребовался медицинский осмотр, сообщает Zakon.kz.

В Алматы произошло смертельное ДТП в районе автоЦОНа.

Водитель мотоцикла Yamaha ехал по Момышулы на юг. Южнее улицы вдоль БАКа мужчина не справился с управлением после затяжного поворота и выехал на разделительную аллею.

Yamaha ДТП

Фото: Zakon.kz

Он врезался в деревья и вылетел на полосу встречного движения, где не оказалось автомобилей.

Алматы ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП Алматы

Фото: Zakon.kz

От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия. Его пассажир не пострадал.

ДТП Алматы

Фото: Zakon.kz

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.

Yamaha ДТП Алматы

Фото: Zakon.kz

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