06:53 07.04.2022
Мотоциклист погиб в ДТП в Алматы
Фото: Zakon.kz
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Его пассажир не пострадал, ему не потребовался медицинский осмотр, сообщает Zakon.kz.
В Алматы произошло смертельное ДТП в районе автоЦОНа.
Водитель мотоцикла Yamaha ехал по Момышулы на юг. Южнее улицы вдоль БАКа мужчина не справился с управлением после затяжного поворота и выехал на разделительную аллею.
Он врезался в деревья и вылетел на полосу встречного движения, где не оказалось автомобилей.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия. Его пассажир не пострадал.
Фото: Zakon.kz
В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz