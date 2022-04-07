Рынок горел в Талгаре

7 апреля в 02:00 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Талгаре по улице Айтеке би на территории универсального рынка загорелись торговые точки контейнерного типа с товарами народного потребления.

На место вызова были направлены пожарные подразделения по повышенному рангу.

Пожар локализован в 03:51 и ликвидирован в 05:00 на предварительной площади 900 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Благодаря пожарным удалось не допустить распространение огня на всю территорию рынка (общая площадь универсального рынка составляет 8330 кв. м.).

Причина пожара устанавливается. Для выяснения причины пожара на место направлена Исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Алматинской области.

В тушении пожара принимали участие 25 сотрудников ДЧС Алматинской области, шесть сотрудников ДЧС Алматы, сотрудники полиции, бригады скорой помощи и другие службы.