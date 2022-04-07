16 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 апреля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 0,
в Алматы – 7,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 0,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 3,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 2,
в Костанайской области – 1,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 0,
в СКО – 1,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 305 245 случаев.
86 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 11,
в Алматы – 17,
в Шымкент – 0,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 0,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 1,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 2,
в Карагандинской области – 49,
в Костанайской области – 0,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 1,
в СКО – 0,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 364 человека.