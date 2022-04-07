16 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 0,

в Алматы – 7,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 0,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 0,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 3,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 2,

в Костанайской области – 1,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 0,

в СКО – 1,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 245 случаев.

86 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 11,

в Алматы – 17,

в Шымкент – 0,

в Акмолинской области – 0,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 0,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 1,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 2,

в Карагандинской области – 49,

в Костанайской области – 0,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 1,

в СКО – 0,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 364 человека.