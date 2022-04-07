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08:00 07.04.2022

16 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Коронавирус Казахстан 7 апреля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в РК зарегистрировали на одного заболевшего коронавирусной инфекцией больше, чем днем ранее. Заболевших COVID-19 выявили в шести регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 0,

  • в Алматы – 7,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 0,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 0,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 3,

  • в Жамбылской области – 0,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 2,

  • в Костанайской области – 1,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 2,

  • в Павлодарской области – 0,

  • в СКО – 1,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 245 случаев.

86 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 11,

  • в Алматы – 17,

  • в Шымкент – 0,

  • в Акмолинской области – 0,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 0,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 1,

  • в Жамбылской области – 0,

  • в ЗКО – 2,

  • в Карагандинской области – 49,

  • в Костанайской области – 0,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 5,

  • в Павлодарской области – 1,

  • в СКО – 0,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 364 человека.

Данияр Кунафин
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