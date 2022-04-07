Менее 2 тысяч казахстанцев лечатся от COVID-19 амбулаторно

На 7 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2237 человек (1221+ и 1016 КВИ-), из них в стационарах – 246, на амбулаторном уровне – 1991.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 23,

в состоянии крайней степени тяжести – 2,

на аппарате ИВЛ – 4.