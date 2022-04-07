08:03 07.04.2022
Менее 2 тысяч казахстанцев лечатся от COVID-19 амбулаторно
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 16 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 7 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2237 человек (1221+ и 1016 КВИ-), из них в стационарах – 246, на амбулаторном уровне – 1991.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 23,
в состоянии крайней степени тяжести – 2,
на аппарате ИВЛ – 4.
Фото: Минздрав РК