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Законодательство РК
09:32 07.04.2022

ДТП в Павлодарской области – три человека погибли

полиция завела уголовное дело Фото: pixabay
В Павлодарской области на трассе Павлодар – Кызылорда в дорожно-транспортном происшествии погибли три человека. Двоих пострадавших госпитализировали в больницу, передает Zakon.kz.

Авария произошла в 20 км от города Экибастуза 6 апреля. В 16:45 на 1279 км автодороги Павлодар – Кызылорда 32-летний водитель Chevrolet Cobalt не справился с управлением, вылетел на автомашине в кювет и перевернулся.

В результате ДТП пассажиры Chevrolet 1966, 1976 и 2008 годов рождения от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель и пассажир 1987 года рождения были госпитализированы в больницу.Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

Отмечается, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Оксана Житникова
Павлодарская область
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