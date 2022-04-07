Сенат одобрил ратификацию Конвенции ООН о международных мировых соглашениях

Представил документ министр юстиции РК Канат Мусин.

По его словам, на сегодня медиация становится все более востребованной – граждан привлекает то, что с ее помощью можно разрешить конфликт, удовлетворяя интересы обеих сторон.

7 августа 2019 года в Сингапуре Казахстан подписал Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации. Цель конвенции – признание и исполнение на территории ее государств-участников международных соглашений, достигнутых в результате медиации. До настоящего времени такого механизма у нас не было. Министр юстиции РК Канат Мусин

Таким образом, стороны спора получают возможность обратиться в суд другой юрисдикции для признания мирового соглашения и его исполнения.

Конвенция распространяется только на международные коммерческие споры между двумя и более компаниями из разных стран-участниц. Ратификация Конвенции станет положительным шагом к совершенствованию внесудебной медиации. Она призвана стать важным инструментом содействия международной торговле и способствует осуществлению международных сделок коммерческими сторонами. Канат Мусин

Глава Минюста уверен, что статус Казахстана, как участника конвенции, положительно повлияет на международную бизнес-репутацию и инвестиционную привлекательность страны.