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10:34 07.04.2022

Елена Рыбакина проиграла первый матч сезона на грунте

Теннис Поражение США, Елена Рыбакина Фото: ktf.kz
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина не смогла пройти в третий круг одиночных соревнований на грунтовых кортах американского Чарльстона, сообщает Zakon.kz

Первая ракетка Казахстанка Елена Рыбакина в матче второго раунда проиграла Ангелине Калининой из Украины – 4:6, 6:2, 4:6. Трехсетовый поединок продолжался более двух часов.

Также не смогла пройти барьер второго круга турнира WTA в Чарльстоне Юлия Путинцева, дорогу которой преградила хозяйка кортов Аманда Анисимова, выигравшая у казахстанки в двух партиях – 6:1, 6:2.

7 апреля на корты выйдет Анна Данилина в паре с Александрой Саснович из Беларуси. Они сыграют против Терезы Михаликовой (Словакия) и Кветы Пешке (Чехия).

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