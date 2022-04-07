Нуржан Нуржигитов назначен акимом Жамбылской области

Назначить Нуржигитова Нуржана Молдияровича акимом Жамбылской области, - отмечено в указе Касым-Жомарта Токаева, опубликованном на Акорде.

Еще одним указом президента Казахстана Сапарбаев Бердибек Машбекович освобожден от должности акима Жамбылской области.

Нуржигитов Нуржан Молдиярович родился 31 марта в 1967 году.

В 1991 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт, в 2008 - Жамбылский гуманитарный технический университет.

Трудовой стаж:

· Механик колхоза им. М. Горького Жуалынского района Жамбылской области (1991-1992);

· Главный инженер агрообъединения им. Толе би Жуалынского района (1992-1996);

· Специалист, главный специалист отдела сельского хозяйства аппарата акима Жуалынского района (1996-1997);

· Главный специалист отдела экономики аппарата акима Жуалынского района (1997-2003);

· Заведующий общим отделом аппарата акима Жуалынского района (2003-2006);

· Начальник отдела предпринимательства акимата Жуалынского района (2006-2008);

· Главный инспектор акима области в отделе организационно-инспекторской и кадровой работы аппарата акима Жамбылской области (2008);

· Заведующий отделом развития мониторинга качества оказания государственных услуг аппарата акима Жамбылской области (2008-2011);

· Заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы по Жамбылской области (2011-2014);

· Руководитель управления государственной службы и профилактики коррупции департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области (2014-2015);

· Руководитель управления сельского хозяйства Жамбылской области (08.2015-02.2018);

· Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области (23.02.2018-08.2019);

· Аким Байзакского района Жамбылской области (08.2019-04.2021);

· Заместитель акима Жамбылской области (с 04.2021)