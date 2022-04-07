Четверо казахстанцев успешно стартовали на ATP-Тour

Андрей Голубев, который недавно стал 25-й ракеткой мира в парном разряде, в эти дни выступает в Марокко.

Со своим партнером, французом Фабрисом Мартеном, они вышли во второй круг турнира в Марракеше, обыграв голландцев Таллона Грикспора и Ботик ван де Зандшульпа – 6:7, 7:6, 10:6.

На марокканских кортах также играет Александр Недовесов вместе с Айсам уль-Хак Куреши. Казахстанско-пакистанский дуэт вышел в четвертьфинал, переиграв бельгийскую пару Сандера Жилле и Йорана Флиген, – 6:3, 6:4.

Фото: ktf.kz

Денис Евсеев в паре с Гленном Смитсом из Нидерландов прошли стартовый круг на Челленджере в португальском Оэйраше. За выход в четвертьфинал дуэт Евсеев/Смитс был сильнее чешских теннисистов Лукаша Росола и Марека Генгела – 6:3, 6:2.

На Челленджере в Мехико Григорий Ломакин с помощью Евгения Донского из России выиграл матч 1/8 финала. Казахстанско-российский дуэт победил Якуба Пауля (Швейцария) и Хуана Игнасио Лондеро (Аргентина) – 6:2, 6:2.

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