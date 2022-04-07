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Законодательство РК
11:52 07.04.2022

Казахстан планирует ввести ограничения на вывоз пшеницы и муки

ограничения на вывоз Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство сельского хозяйства РК подготовило приказ «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется распределять квоты на вывоз товаров с территории РК по фиксированной цене:

  1. пшеницу мягкую (Triticum aestivum L. 3 класса) – оператору посредством подписания приказа на продажу/покупку зерновой расписки в регистраторской информационной системе на хлебоприемные предприятия;

  2. муку пшеничную из пшеницы мягкой и спельты – социально-предпринимательским корпорациям (СПК).

На пшеницу и меслин квота составит 1 000 000 тонн, на муку – 300 000 тонн.

Это касается компаний, реализовавших СПК 10% от заявленного к вывозу с территории РК объема муки пшеничной по фиксированной цене. Направляют уполномоченному органу письмо от СПК о подтверждении факта реализации заявителем гарантированного объема муки в произвольной форме.

Ограничения на вывоз будут действовать до 15 июня 2022 года.

Распределение объемов квот на вывоз товаров с территории РК осуществляется в единой автоматизированной системе управления отраслями агропромышленного комплекса «e-Agriculture» (ИС ЕАСУ) автоматически при выдаче фитосанитарных сертификатов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 апреля.

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