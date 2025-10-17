В Казахстане продлят ограничения на вывоз овец и коз

Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается ввести сроком на 6 месяцев количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза овец и коз живых в количестве 120 000 голов баранчиков старше 4 месяцев.

Как поясняется, документ принимается в целях обеспечения продовольственной безопасности страны, а также дозагрузки отечественных перерабатывающих предприятий.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ввели новые квоты на вывоз бычков, овец и коз. Так, были введены квоты на вывоз с территории Казахстана в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза овец и коз живых в количестве 120 000 голов баранчиков старше 4 месяцев.