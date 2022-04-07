До 22 трлн тенге вырос госдолг Казахстана

Свой депутатский запрос сенатор адресовал премьер-министру РК Алихану Смаилову.

По его словам, одним из основных пунктов долгосрочной стабильности государственного бюджета и страны в целом является повышение качества управления государственным внешним и внутренним долгом.

Несмотря на то, что долговая устойчивость страны в целом остается стабильной, постоянный рост внешних государственных займов вызывает обеспокоенность, так как может негативно отразиться на финансовой устойчивости страны в будущем. Согласно информации Минфина на 1 января 2022 года, госдолг достиг отметки 22 трлн тенге, или 27,4% к ВВП. Внешний долг правительства и гарантированный государством внешний долг, а также внешний долг квазигоссектора составил 37 млрд долларов, что составляет 67% от активов Нацфонда и приближается к предельному значению. Полагаю, что нельзя рассматривать Нацфонд лишь как гарантированный резерв по погашению займов. Депутат Сената Нурлан Бекенов

В целом, по данным сенатора, на сегодняшний день имеется 52 внешних правительственных займа на общую сумму 112,2 млрд долларов, при этом освоение составило всего 80%.

Основным фактором увеличения внешнего долга, добавил Бекенов, является продление сроков реализации проектов с международными организациями. А по некоторым соглашениям имеются факты отставания от утвержденного графика платежей. Тогда как продление сроков освоения займов влечет за собой дополнительные расходы на обслуживание займов.

Есть факты неэффективного использования, а также невостребованности средств отдельных внешних займов. Так, по проекту МОН РК «Коммерциализация технологий» рекомендации привлеченных экспертов на общую сумму 117 тыс. долларов не были внедрены и остались без практического применения. По проекту Агентства по стратегическому планированию и реформам «Укрепление национальной статистической системы» средства займа в сумме 22,9 млн долларов были направлены на обеспечение текущей деятельности Агентства. Нурлан Бекенов

Также, по его словам, имеет место привлечение субъектами квазигоссектора займов на непроизводственные цели.

Так, отметил сенатор, при наличии собственных средств в 2017 году дочерняя организация АО «КазМунайГаз» привлекла займ на три года на сумму 300 млн долларов с целью дальнейшего распределения акционерам в виде дивидендов.

Для решения этой проблемы необходимо, заявил сенатор, усилить требования по поручению гарантированных государством займов, по поручительству государства и госгарантий, а также осуществлять привлечение внешних займов через призму критического анализа текущих направлений финансирования, четкого регламентирования стоимости ПСД и приоритизации расходов во всех секторах экономики.

Указал он и на необходимость повысить качество разрабатываемых проектов и усилить ответственность в целях исключения дальнейшей неактуальности отдельных мероприятий и аннулирования средств займов, и осуществлять постоянный контроль процесса закупок и управления контрактами.