В Казахстане повысят выплаты в случае утраты трудоспособности

С 1 апреля 2022 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 апреля 2022 года, на четыре процента от размера получаемых социальных выплат, –говорится в документе.