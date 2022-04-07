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12:56 07.04.2022

В Казахстане повысят выплаты в случае утраты трудоспособности

повышение социальных выплат Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проект постановления правительства «О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 апреля 2022 года», сообщает Zakon.kz.

С 1 апреля 2022 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 апреля 2022 года, на четыре процента от размера получаемых социальных выплат, –говорится в документе.

Такое решение принято для обеспечения социальной поддержки уязвимых слоев населения.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 апреля.

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