Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца повысят в 2024 году

С 1 января 2024 года в Казахстане повысят соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца Фото: Zakon.kz Максим Золотухин
Министерство труда разработало проект постановления правительства "О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2024 года", сообщает Zakon.kz.

"С 1 января 2024 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2024 года, на 7 процентов от размера получаемых социальных выплат", - говорится в проекте постановления.

Документ разработан в целях реализации пп.2) ст.11 Социального кодекса, а также для обеспечения единообразия подходов к повышению размеров социальных выплат из ГФСС и размеров государственных социальных пособий из республиканского бюджета.

В случае принятия постановление будет введено в действие не ранее 1 января 2024 года.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 сентября 2023 года.

Читайте также

Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Бессрочный запрет на прием в армию: решение Конституционного суда

Элина Черногрицкая
Открытые НПА Законодательство Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Конституционный суд признал отдельные нормы законов "О воинской службе" и "О правоохранительной службе" неконституционными
Бессрочный запрет на прием в армию: решение Конституционного суда
Правила учета домашних животных
"Налог" на кошек и собак: с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных
Сулейменова: У казахстанцев было время подготовиться к чипированию животных
Сулейменова о чипировании домашних животных: Было достаточно времени до 1 сентября
Токаев поручил навести порядок в антимонопольной сфере
Покончить с "карманными" товарными биржами поручил Касым-Жомарт Токаев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления