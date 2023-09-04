Выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца повысят в 2024 году
"С 1 января 2024 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2024 года, на 7 процентов от размера получаемых социальных выплат", - говорится в проекте постановления.
Документ разработан в целях реализации пп.2) ст.11 Социального кодекса, а также для обеспечения единообразия подходов к повышению размеров социальных выплат из ГФСС и размеров государственных социальных пособий из республиканского бюджета.
В случае принятия постановление будет введено в действие не ранее 1 января 2024 года.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 сентября 2023 года.